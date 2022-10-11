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اليوم.. فصل التيار الكهربائى عن منطقة الكوثر بالغردقة لمدة 5 ساعات

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 08:30 ص
اليوم.. فصل التيار الكهربائى عن منطقة الكوثر بالغردقة لمدة 5 ساعات التيار الكهربي - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربي اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء عن منطقة الكوثر بالغردقة، لأعمال الصيانة الدورية للمحولات التي تقوم بها إدارة الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.
 
وأكد بيان مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، بأنه سيتم فص التيار الكهربائي عن منطقة الكوثر، وذلك اليوم وغدا والاربعاء، وذلك من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .
 
وأكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أن عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.
 
 

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