الولايات المتحدة تجدد التزامها بالشراكة مع حكومة العراق

واشنطن (أ ش أ)

جددت الولايات المتحدة التزامها بالشراكة مع حكومة العراق وشعبه لتعزيز النمو الاقتصادى وخلق المزيد من فرص العمل، لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش الإرهابى، واجتثاث جذور الفساد وزيادة المرونة في مواجهة تداعيات أزمة تغير المناخ.

وذكرت الخارجية الأمريكية- في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى على الانتخابات العراقية المبكرة- أن الولايات المتحدة تنضم إلى العديد من أصدقاء العراق للتأكيد مجددا على رفض العنف ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى شق طريق سلمى وشامل للخروج من المأزق السياسى الحالي، مؤكدة تأييد واشنطن إجراء حوار واسع وشامل لتشكيل مسار مشترك إلى الأمام.

وصوت الشعب العراقى - بحسب الخارجية الأمريكية- قبل عام في انتخابات مبكرة ذات مصداقية أملا في أن تسفر هذه الانتخابات عن حكومة تعكس إرادة الشعب العراقى، ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن قادة العراق من حل خلافاتهم السياسية.