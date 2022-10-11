اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 11:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الولايات المتحدة تجدد التزامها بالشراكة مع حكومة العراق

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 10:06 ص
الولايات المتحدة تجدد التزامها بالشراكة مع حكومة العراق وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
واشنطن (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جددت الولايات المتحدة التزامها بالشراكة مع حكومة العراق وشعبه لتعزيز النمو الاقتصادى وخلق المزيد من فرص العمل، لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش الإرهابى، واجتثاث جذور الفساد وزيادة المرونة في مواجهة تداعيات أزمة تغير المناخ.

وذكرت الخارجية الأمريكية- في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى على الانتخابات العراقية المبكرة- أن الولايات المتحدة تنضم إلى العديد من أصدقاء العراق للتأكيد مجددا على رفض العنف ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى شق طريق سلمى وشامل للخروج من المأزق السياسى الحالي، مؤكدة تأييد واشنطن إجراء حوار واسع وشامل لتشكيل مسار مشترك إلى الأمام.

وصوت الشعب العراقى - بحسب الخارجية الأمريكية- قبل عام في انتخابات مبكرة ذات مصداقية أملا في أن تسفر هذه الانتخابات عن حكومة تعكس إرادة الشعب العراقى، ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن قادة العراق من حل خلافاتهم السياسية.

 


العراق

امريكا

الولايات المتحده الامريكيه

الشعب العراقى

اخبار العراق



الموضوعات المتعلقة

الكاظمى يدعو القوى فى العراق إلى الاحتكام لمنطق الحوار لحل الأزمة السياسية

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 09:25 ص

العراق: الصدر يعلن تجميد الفصائل المسلحة بجميع المحافظات باستثناء صلاح الدين وسامراء

الخميس، 06 أكتوبر 2022 01:04 م

العراق: مساع لاستحداث جناح طيران خاص بجهاز مكافحة الإرهاب

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 09:00 م

العراق: الصدر يبدي موافقته على استئناف الحوار مع قوى الإطار التنسيقي

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 07:00 ص

العراق : القبض على الممول الرئيسي لأعمال الشعب في ذي قار

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 08:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة