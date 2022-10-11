النيابة تنتقل لمعاينة حريق شقتين بمنطقة حلوان ومناظرة جثث 3 أطفال

كتب كريم صبحى

انتقل فريق من النيابة العامة، لمكان حريق شب في شقتين وأسفر عن 3 أطفال وإصابة آخرين، حيث أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الحادث والاستماع لأقوال المصابين، ومناظرة جثث الضحايا .

ولقي 3 أطفال مصرعهم وأصيب 3 أشخاص آخرين إثر حريق نشب داخل شقتين داخل عقار سكني بمنطقة الدواجن في حلوان وتم نقلهم الي المستشفي وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقتين سكنية فى منطقة حلوان ، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه ونتج عنه وفاة 3 أطفال وإصابة 3 آخرين ونقلوا الي المستشفي ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملاباستها.