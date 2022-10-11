النيابة تصرح بدفن جثمان شاب غرق فى شاطئ كرير بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت النيابة العامة التصريح بدفن جثمان شاب غرق فى شاطئ كرير بالإسكندرية بعدما تبين وفاته بسبب إسفسيكيا الغرق وعدم وجود شبهة جنائية، وتسليم الجثمان لذويه.

وكانت قد انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالتعاون مع غواصين الخير جثمان شاب لقى مصرعه غرقا، في إحدى القرى بمنطقة سيدى كرير بنطاق منطقة برج العرب غرب الإسكندرية، وذلك بعد غياب الجثمان في المياه لمدة 40 ساعة منذ وقوع الغرق.

فى البداية عندما بتلقى فريق الانقاذ النهري بلاغا عن غرق شاب أمس الأول عقب نزوله في ظل الأجواء الشتوية وارتفاع أمواج البحر ما سبب في غرقه غرب الاسكندرية وسط التحذيرات بمنع نزول المياه.

ومن جانبه، قال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، إن الفريق قد وصل له استغاثة للبحث عن حالة غرق لشاب اسمه أحمد العربي معروف، 18 سنة، من فوه كفر الشيخ، في البحر بإحدى قرى الساحل الشمالي، منذ عصر أمس الأول.

وأضاف المالحي، أنه تم إبلاغ الغواصين من أجل سرعة الوصول لمكان الغرق وانتشال جثمانه قبل غروب شمس اليوم، وهو ما قد تم أمس عبر عدد من الغواصين الذين كثفوا البحث ولكن دون جدوى، حيث قرر بعدها عزمه البحث برفقة آخرين صباح اليوم أملا في انتشال جثمانه وتسليمه لأسرته، إلا أنه قد ظهر على سطح المياه بعد مكان الغرق بحوالى 4 كيلو.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن وجود أمواج متوسطة غربا لليوم الثاني على التوالي وهو الأمر الذي تبعه عدد من التحذيرات أبرزها الالتزام بتعليمات المنقذين والسؤال عند دخول الشاطئ بالأماكن المتاح النزول فيها وحالة البحر، والنزول خلال توقيت عملهم.