"النواب الأردني": مُمارسات إسرائيل بحق الأقصى خرق للقانون الدولي

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أدان مجلس النواب الأردني التصعيد الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في فلسطين.



وقال رئيس لجنة الشئون الخارجية النيابية بمجلس النواب النائب خلدون حينا - في بيان اليوم الثلاثاء أن ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي الاستفزازية المستمرة بحق المسجد الأقصى المُبارك مرفوضة.



وأضاف أن تصاعد وتيرتها وما يرافقها من انتهاكات للمقابر الإسلامية، والاستمرار بفرض القيود على دخول المصلين إلى الأقصى، هو خرق فاضح للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومُقدساتها.



واستنكر الانتهاكات التي يقوم بها المتطرفون باقتحام المسجد المُبارك، والسماح لهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمة الحرم الشريف والمقابر الإسلامية بحماية من شرطة الاحتلال.



وأوضح أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات بالتزامن مع الاقتحامات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة تُنذر بمزيد من التصعيد.

وتابع أن الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمُسلمين، مُطالبًا إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بضرورة الكف عن المُمارسات والانتهاكات بحق المسجد المُبارك.



وأكد ضرورة وقف الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وفرض التقسيم الزماني والمكاني.