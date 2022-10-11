المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لراعى أغنام لإتجاره بالحشيش بقليوب

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار فوزي يحيي أبو زيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامي وردخان، وأمانة سر حلمي محمود، وحامد حجازي، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لغنا، لاتهامه بالاتجار بمخدر الحشيش وحيازة سلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، ومقاومة السلطات، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10339 لسنة 2022 جنح مركز قليوب، والمقيدة برقم 1857 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "هيثم ع ع"، 35 سنة، غنام، مقيم دائرة مركز شرطة قليوب، أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "مطواة قرن غزال".

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم قاوم بالقوة والعنف موظف عام "معاون مباحث مركز قليوب"، وكان ذلك أثناء تأدية لوظيفته إبان ضبطه، وبسببها بأن أشهر في وجهه سلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، محل الاتهام الثاني، ليثنيه عن ضبطه حال إحرازه لجوهر المخدر محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط "غنام" لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض بدائرة مركز شرطة قليوب، وباستصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وسلاح أبيض "مطواة قرن غزال".

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.