المشدد 6 سنوات لعاطل لإتجاره فى المخدرات وحيازة سلاح نارى بشبرا الخيمة.. فيديو

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزي، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعاطل، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5091 لسنة 2022 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 804 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمود ع ج"، 32 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، بغير ترخيص في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز ذخائر مما تستعمل علي نفس السلاح سابق الذكر دون أن يكون مرخصا له بذلك.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وباستصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري "فرد خرطوش"، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسلاح النارى للدفاع عن تجارته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت النيابة بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.