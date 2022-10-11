اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 06:39 م
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المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لخراط لإتجاره بالهيروين بقليوب

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 05:08 م
المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لخراط لإتجاره بالهيروين بقليوب قاعة محكمة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار فوزي يحيي أبو زيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامي وردخان، وأمانة سر حلمي محمود، وحامد حجازي، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لخراط، لاتهامه بالاتجار بمخدر الهيروين، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10255 لسنة 2022 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 1855 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "أحمد ص إ"، 27 سنة، خراط، مقيم دائرة مركز شرطة قليوب، أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بدائرة مركز شرطة قليوب، وباستصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

 


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