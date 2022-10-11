ونقل المتحدث عن رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي يائير لابيد قوله: إن "هذا إنجاز تاريخي يعزز أمن إسرائيل ويدخل المليارات إلى الاقتصاد الإسرائيلي، وسيضمن الاستقرار على الحدود الشمالية".

وكان الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين أجرى - خلال اليومين الماضيين - مُحادثات مكثفة مع لبنان والفريق المفاوض الإسرائيلي، وتلقت إسرائيل في الساعات الأخيرة مسودة اتفاق تلبي جميع مطالبها الأمنية والاقتصادية والقانونية، حسب بيان أوفير جندلمان.

وأوعز لابيد لسكرتير الحكومة الإسرائيلية بعقد جلسة للكابينت تليها جلسة خاصة للحكومة ستبحث تقديم الاتفاق إلى الحكومة للمصادقة عليه وطرحه على الكنيست، ومن المقرر أن يعقد لابيد اجتماع مجلس الوزراء الأمني (الكابينيت) غدا الأربعاء، يليه اجتماع خاص للحكومة.