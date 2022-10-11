المؤبد لـ3 متهمين بالشروع فى قتل شخص بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج البوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "م.ع" عامل، وشقيقه "م.ع"، و"ع.ا" بالسجن المؤبد، لاتهامهم بالشروع في قتل المجنى عليه "م.ا" بأن أطلقوا عليه النار بدائرة مركز العسيرات.

صدر الحكم برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم محمود ومصطفى أبو القاسم زيدان بأمانة سر عصام حسانين.

نعود أحداث القضية بدائرة مركز العسيرات عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بإصابة المجنى عليه بطلقات نارية وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بين الطرفين فقاموا بإطلاق النار عليه مما أحدث إصابته.

كما تم ضبط أسلحة نارية بحوزة المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.