اليوم السابع
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الكرملين: الصراع سيكون أكثر إيلاما لـ"كييف" حال استمرار إمدادها بالسلاح من واشنطن

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 05:56 م
الكرملين: الصراع سيكون أكثر إيلاما لـ"كييف" حال استمرار إمدادها بالسلاح من واشنطن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
وكالات

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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا ترى إشارات من الولايات المتحدة بأنها تعتزم مواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مما يجعل النزاع "أكثر إيلاما" بالنسبة لكييف.


وأضاف بيسكوف "نسمع تصريحات رسمية من الإدارة والجيش الأمريكي حول نيتهم ​​مواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة وإطالة أمد هذا الصراع فعليا، مما يجعله مؤلما قدر الإمكان للجانب الأوكراني في الوقت الحالي".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.


وتابع "السلطات الأمريكية تعتزم الاستمرار في إلقاء اللوم على روسيا وإدانتها، بينما تغض الطرف عن جرائم نظام كييف، وتتجاهل تماما ما يفعله نظام كييف في تلك المناطق التي أصبحت بالفعل جزءا من روسيا، الولايات المتحدة متورطة بشدة في هذه القضية".


وأردف قائلا "هذا واضح بالعين المجردة.. بحكم الأمر الواقع غرقت الولايات المتحدة بالفعل في هذا الصراع.. بالأمس، علمنا بمثل هذه النوايا (تزويد أنظمة دفاع جوي متطورة إلى كييف) من البيانات الرسمية، وهذا سيجعل الصراع أطول وأكثر إيلاما للجانب الأوكراني، لكنه لن يغير وضع أهدافنا والنتيجة النهائية".


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