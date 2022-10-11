القبض على لصين سرقا شخصا بالإكراه فى منطقة السلام بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط شخصين، لسرقتهما أحد الأشخاص بالإكراه حال استقلاله مركبة "توك توك" بدائرة القسم لتوصيله لمحل سكنه، وحال توقفه حضر المتهمان وافتعلا مشاجرة مع المجنى عليه وأحدثا إصابته باستخدام زجاجة، وإصابة (قائد مركبة "التوك التوك") واستوليا على سلسلة فضة من المجنى عليه وفر قائد مركبة "التوك توك" وبحيازته هاتف المجنى عليه من مكان الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد السرقة، وأقر قائد مركبة "التوك توك" أمام اللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية، باستغلاله الواقعة، ولاذ بالفرار وبحوزته الهاتف بقصد الاستيلاء عليه.