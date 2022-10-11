الغردقة تستقبل المشاركين فى رالى تحدى عبور مصر استعدادا لانطلاقهم إلى الأقصر ..صور

من جانبه قال أحمد مصطفي مدير هيئة تنشيط السياحة بالبحر الأحمر، أن الرالى بدأ من الإسكندرية إلى شرم الشيخ ثم العين السخنة وصولا اليوم مدينة الغردقة، ومن المقرر أن يستأنف غداً رحلته الأقصر ثم المنيا والختام بمنطقة سقارة فى الجيزة.

من جانبه قال أحمد الزغبى المنظم العام للرالى، هناك 16 مشارك من داخل مصر بالإضافة إلى 27 مشاركا من دول أمريكا وكندا وألمانيا والهند وبيرو والبرتغال وأستراليا والمكسيك، وأن الحكومة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لتأمين رحلتنا التى طافت معظم المحافظات، مما أعطى انطباعا جيدا لدى المشاركين.

مشيرا إلى أن تلك الأحداث والفعاليات بمثابة دعاية مجانية للسياحة، حيث يقوم المشاركين بالتقاط الصور التذكارية لمختلف المحافظات المصرية ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.