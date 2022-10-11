الغربية تستضيف المؤتمر الصحفى لإعلان المشروعات الفائزة بمبادرة المشروعات الخضراء

الغربية فريق محافظات

انطلقت قبل قليل فعاليات المؤتمر الصحفي لاعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي اطلقها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى محافظات مصر تحت إشراف وزارة التخطيط بهدف التأكيد على جدية مصر فى التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ. في ضوء استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر المناخ cop27 بحضور محافظي الغربية وكفر الشيخ والمنوفية ونوابهم ورؤساء الجامعات بالثلاث محافظات ونوابهم والقيادات التنفيذية بالمحافظات الثلاث.

وشاركت المحافظات الثلاث بعدد من المشاريع لباحثين من مختلف المراحل العمرية، وشاركت محافظة الغربية بـ1277 مشروعات وخاضت جميع المشاريع المقدمة من المحافظات الثلاث لمراحل تصفيات انتهت إلى اختيار 6 مشاريع من كل محافظة فائزة وتهتم بمشاكل البيئة والحفاظ على المناخ.