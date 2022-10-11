العطش يهدد كاليفورنيا.. صحيفة: تشهد أسوأ موجة جفاف منذ القرن الـ19

كتبت: نهال أبو السعود

حذرت صحيفة واشنطن بوست من مشكلة المياه فى ولاية كاليفورنيا، حيث اقتربت إمدادات المياه فى إحدى المدن من النفاد قبل نهاية العام الجارى وسط استمرار موجة الجفاف غير المسبوقة.

ووفقا للتقرير، يكثف مسئولي الولاية جهودهم بالتعاون مع مكتب الاستصلاح لإيجاد حل للأزمة، في الوقت نفسه بدأ السكان في مدينة "كوالينجا" في تخزين أباريق المياه سعة 5 جالونات في منازلهم وتوقع الكثيرون ارتفاعًا كبيرًا في فواتير المياه أو الاضطرار إلى شراء مياه إضافية من السوق المفتوحة فى الفترة المقبلة بأسعار باهظة قد تؤدى إلى القضاء على ميزانية الولاية.

ودعا عمدة مدينة "كوالينجا" بكاليفورينا رون رامزى للتصويت من أجل حظر رى الحدائق الأمامية للمنازل وتشديد العقوبات على الاستخدام المفرط، وهي إجراءات أكد مسئولو المدينة أنها لن توفر ما هو مطلوب تقريبًا لتأمين المياه في المدينة لكنها أصبحت أكثر ما يمكن تحمله.

ويشهد الغرب الأمريكي أشد موجات الجفاف منذ القرن التاسع دخل حاليًا عامه الثالث والعشرين، ففي جميع أنحاء كوالينجا، تواجه المجتمعات نقصًا أسوأ مما عرفته في أي وقت مضى؛ حيث هبطت أكبر الخزانات إلى مستويات قياسية وفقدت أحياء بأكملها إمدادها من المياه مع جفاف الآبار، وبدأت الولايات المطلة على طول نهر "كولورادو" تتفاوض بشأن قطع المياه، وهو أمر ينذر باندلاع اضطرابات كبيرة في بعض الأحزمة الزراعية الأكثر أهمية في البلاد".

كما أجبر المناخ الأكثر سخونة وجفافًا ولاية كاليفورنيا والولايات الأخرى على تقدير التعامل مع مستقبل سيكون لديهم فيه إمكانية الوصول إلى كميات أقل من المياه، مع استمرار النمو السكانى.