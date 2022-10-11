العراق يدعو المجتمع الدولي لعدم التدخل في شؤونه

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دعا وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء إلى "ضرورة العمل المشترك على المستوى الإقليمي والدولي؛ لعدم تدخل أي طرف في الشؤون الداخلية العراقية، وحماية السيادة"، لافتا إلى أن "الاستقرار الداخلي ينعكس على استقرار المنطقة؛ معللا ذلك بأن التوتر يؤدي إلى زعزعة الوضع الأمني في المنطقة، ومن ثم يتأثر السلام الدولي".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان الخارجية العراقية ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية من نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، تم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين .

وأضاف وزير الخارجية العراقى أن العراق ينتهج سياسة متوازنة في إقامة العلاقات مع دول العالم، مشدداً على أهمية احترام سيادة العراق من قبل دول الجوار واتباع القنوات الدبلوماسية في مواجهة التحديات.