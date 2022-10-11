العراق وسلطنة عمان يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

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بحث الوفد العراقي برئاسة شاخە وان عبدالله، اليوم الثلاثاء، مع وفد سلطنة عمان برئاسة الشيخ خالد بن مشعل رئيس سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، وذلك على هامش فعاليات واجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) المنعقد حاليا في كيجالي عاصمة جمهورية رواندا.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أهم الملفات التي تتعلق برفع مستوى آليات التنسيق والتعاون النيابي المشترك بين البلدين، فيما أكد الجانبان أهمية استمرار دعم ومساندة العراق في مساعيه لمواجهة التحديات والأزمات.