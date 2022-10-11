اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 08:48 ص
أكرم القصاص
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العاصفة "جوليا" تودى بحياة 25 شخصا فى أمريكا الوسطى وتتجه نحو المكسيك

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 07:28 ص
العاصفة "جوليا" تودى بحياة 25 شخصا فى أمريكا الوسطى وتتجه نحو المكسيك عاصفة - صورة أرشيفية
وكالات

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قال مسؤولون إن عدد ضحايا العاصفة الاستوائية "جوليا" ارتفع إلى 25 على الأقل، الاثنين، وكان معظم الضحايا في السلفادور وهندوراس، بعد أن جلبت العاصفة أمطاراً غزيرة على مساحات كبيرة من أميركا الوسطى وجنوب المكسيك.

وحسب موقع الشرق، رصدت السلطات في السلفادور مصرع 10 أشخاص، بينهم خمسة جنود، بينما تم إجلاء ألف شخص على الأقل.

وألغت السلطات في كل من السلفادور وجواتيمالا الدراسة، الاثنين.

وقال مسؤولون في هندوراس إنه تأكد سقوط 5 ضحايا بينهم امرأة لاقت حتفها، الأحد، بعد أن جرفتها مياه الفيضانات وطفل في الرابعة من عمره انقلب بهما قارب بالقرب من حدود نيكاراجوا مساء السبت.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة تحركت، الاثنين، باتجاه الشمال الغربي بسرعة 24 كيلومتراً في الساعة باتجاه جواتيمالا بالقرب من حدودها مع المكسيك.

 


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