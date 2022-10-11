"الصيادلة" تتقدم ببلاغات للنائب العام ضد تطبيقات ومواقع تبيع أدوية إلكترونيا

كتبت آية دعبس

تقدمت نقابة الصيادلة اليوم الثلاثاء، ببلاغين جديدين للنائب العام أرقام عرائض47411و47409 وذلك ضد تطبيقى دوايا وميدى كونسلت، لمطالبته باتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه التطبيقات لقيامهم بتقديم خدمة دوائية صحية بدون تصريح أو ترخيص أو ضابط رقابى، وبالتالى لايمكن محاسبتها فى حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصرى، وذلك استكمالًا لسلسله الإجراءات القانونية التى تتخذها النقابة العامة لصيادلة مصرللتصدى لظاهرة التطبيقات الإلكترونية والمواقع التى تبيع أدوية عبر الانترنت، والتى انتشرت فى الاونه الاخيره دون رقيب أو رادع.

كما توجهت النقابة أيضا ببلاغ لمباحث الانترنت ضد تطبيق"امن ايجيبت " برقم محضر 6 أحوال بتاريخ 8أغسطس2022، وأكدت النقابة فى البلاغات المقدمة على مخالفة هذه التطبيقات الإلكترونية لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والذى حصر فى نصوصه المؤسسات الصيدلية فقط التى لها الحق فى بيع الأدوية، كما جرم القانون بيع أى دواء للجمهور الا عن طريق صيدلية مرخصة يديرها صيدلى.

وذكرت النقابة فى البلاغات المقدمة مخالفة التطبيقات الإلكترونية للقانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية حيث أن هذه التطبيقات تقوم بالترويج لبعض العقاقير والمستحضرات لصالح بعض شركات الأدوية، كما خالفت التطبيقات اللائحة الداخلية 189 لسنة 1970 والتى تضمنت أن لايزاحم الصيدلى زملائه بطريق غير مباشر وان يمتنع عن المضاربة.

وأكدت نقابة الصيادلة أن هذه المواقع المخالفة يمكن عن طريقها بيع الأدوية المغشوشة والمعاد تدويرها وغير معلومة المصدر حيث انها غير خاضعة لأى رقابة كونها بالأساس كيانات غير قانونية.