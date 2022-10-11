الصحة: الأنيميا أكثر الأمراض انتشارا بين الأطفال بسبب سوء التغذية

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الأنيميا أكثر الأمراض انتشارا بين الأطفال بسبب سوء التغذية، وأضافت أن الأنيميا عبارة عن نقص فى كريات الدوم الحمراء التى تحتوى علي الهميموجلوبين الذى يحمل الأكسجين لكل أنحاء الجسم.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد كشفت عن فحص 12 مليون طالب بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها مطلع شهر نوفمبر الجارى بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص 15 مليون طالب فى المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ29 ألفًا و444 مدرسة حكومية وخاصة، مشيرًة إلى أن المبادرة تستمر فى العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.

وأضافت الوزارة، أنه يتم من خلال المبادرة إجراء المسح الطبى للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.