السكة الحديد تحذر من سلوكيات تعرض حياة المواطنين للخطر.. صور

حذرت هيئة السكة الحديد، المواطنين، من عدة سلوكيات خاطئة تعرض حياتهم للخطر ومنها المرور من المزلقانات غير الشرعية، وقذف القطارات بالحجارة من بعض الأطفال، وكذلك عدم عبور المزلقانات أثناء غلقها.

وطالبت السكة الحديد المواطنين بضرورة توخى الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لا يؤدى ذلك إلى ازهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

وفى السياق ناشدت الهيئة جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول حتى يتم السماح لهم بالمرور من خلال البوابات الإلكترونية أو بعد اطلاع الكمسارية المتواجدة بأبواب المحطات على تذكرة السفر سواء للدخول أو الخروج من المحطات لحين الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية بباقى المحطات تجنبًا لدفع لغرامة وذلك حفاظا على موارد الهيئة.