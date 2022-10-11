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السر في المحمول.. هاتف يكشف 3 حوادث سرقة لشقق سكنية بالقاهرة

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 02:00 ص
السر في المحمول.. هاتف يكشف 3 حوادث سرقة لشقق سكنية بالقاهرة حبس ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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اعترف لص ضبط بحوزته 5 هواتف محمولة، أثناء بيعها في الشرابية بثمن بخس بعد القبض عليه، أنه ارتكب 3 جرائم سرقة لشقق سكنية، وأن الهواتف المضبوطه بحوزته من جراء السرقة.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) بعرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (5 هواتف محمولة مجهولين المصدر)، وبمناقشته عن مصدر تلك المضبوطات اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، كما أقر بارتكابه عدد (3) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


ضبط عاطل

سرقة المساكن

أسلوب التسلق

قسم الشرابية



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