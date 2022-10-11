اليوم السابع
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السجن 5 سنوات والعزل من الوظيفة لموظف بتهمة تزوير محرر رسمى بسوهاج

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 04:16 م
السجن 5 سنوات والعزل من الوظيفة لموظف بتهمة تزوير محرر رسمى بسوهاج محكمة - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "م.م" 46 سنة فنى صيانة رابع بالوحدة المحلية، و"ع.م" بالسجن 5 سنوات لكل منهما والعزل من الوظيفة، لقيامهما بالتزوير فى محرر رسمى بدائرة مركز أخميم .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم محمد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية الى عام 2019 بدائرة مركز أخميم عندما اتهمت النيابة العامة المتهم الأول بصفته موظفا عموميا استولى بغير وجه حق على أوراق مملوكة لجهة عمله، وهو محضر مخالفة أعمال البناء بسجلات الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية والمملوكة لجهة عمله، كما ارتكب تزوير فى محرر رسمى وهو محضر استئناف أعمال البناء بطريق الاصطناع على خلاف الحقيقة، كما تحصل على خاتم منسوب لإحدى المصالح الحكومية وهو خاتم شعار الجمهورية،  وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 

 


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