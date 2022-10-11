السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى مخدر الشابو بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين أحمد السنباطي ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر ناصر محمد فؤاد وأحمد سعد.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة مركز طهطا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز طهطا، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى مخدر الشابو، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته 35 لفافة بلاستيكية من مخدر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.