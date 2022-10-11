السجن المشدد 15 عاما لبائع سمك وسائق قتلا شخصا فى مشاجرة بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب رئيس المحكمة، وبعضوية المستشار أيمن مصطفى الصحن، والمستشار جلال فتحي أحمد عمار، والمستشار ياسر حسني مدبولي، وسكرتير الجنايات سعيد عبد العظيم، بالسجن المشدد 15 عاما لكل من " م.ع.ا" و " ب.ر.ص" لاتهامهم بقتل المجني عليه " ا.س.ا"

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 7080 جنايات قسم شرطة المنتزة اول ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة اول بحدوث مشاجرة بين المتهمين والمجني عليه ، وعلي أثرها توفي المجني عليه متأثرا بجراحه.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة اول ، حدوث مشادة كلامية بين كل من المتهمان " م.ع.ا" بائع سمك و" ب.ر.ص" سائق وبين المجني عليه " ا.س.إ" وقام المتهم الأول بجذب سلاح أبيض سكين كان بحوزة المتهم الثاني، وعاجل المجني عليه بطعنه استقرت بالصدر فأشهر المجني عليه سلاح أبيض كتر كان بحوزته ، وأشهره تجاه المتهمان فتدخل الأهالي الي فض المشاجرة، وتوجة المجني عليه الي منزله ، وتوفي في اليوم التالي ، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين علي النيابة العامة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين .