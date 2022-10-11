السجن المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ع.ا" 34 سنة عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين أحمد السنباطي ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر ناصر محمد فؤاد وأحمد سعد.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة مركز طهطا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز طهطا، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته 9 طرب حشيش وسلاح ناري كانت معدة للبيع، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.