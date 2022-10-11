اليوم السابع
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الرئيس السيسى يوجه بتعزيز الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدنى

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 04:57 م
الرئيس السيسى يوجه بتعزيز الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدنى خلال الاجتماع
كتاب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعزيز الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدنى وجميع الشركات التابعة له، ليتكامل مع عملية التنمية الشاملة في كافة القطاعات بالدولة، من خلال اعتماد نهج للتطوير والتحديث يقوم على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما في ذلك الموقع الاستراتيجي لمصر.
 
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، واللواء يحيي زكريا إسماعيل رئيس شركة الصيانة بمصر للطيران.
 
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني.
 
كما اطلع الرئيس على الجهود الجارية لتطوير مطاري شرم الشيخ وسانت كاترين بمختلف مكوناتهما، خاصةً المرافق الرئيسية وممرات الطائرات، وذلك استعداداً لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في القمة العالمية للمناخ في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.
 
وعرض الفريق محمد عباس حلمى فى هذا الصدد الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطيران المدني، وكذلك الموقف التنفيذي الخاص بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، خاصةً ما يتعلق بتحديث المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، فضلاً عن تطوير وتحديث أسطول الطائرات بشركة مصر للطيران، إلى جانب تطوير نظم الملاحة والمراقبة الجوية، وكذلك المرافق والمنشآت الخدمية ذات الصلة بالقطاع.

 

 

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