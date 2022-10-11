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الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على تطوير التعاون مع منظمة الصحة العالمية

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 04:27 م
الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على تطوير التعاون مع منظمة الصحة العالمية جانب من الاجتماع
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.
 
وصرح السفير بسام راضى ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد حرص مصر على تطوير التعاون مع منظمة الصحة العالمية لصالح تعزيز منظومة الرعاية الصحية والخدمات الطبية في مصر، وفي ضوء المبادرات الصحية المتنوعة على مستوى الدولة في إطار "100 مليون صحة"، والتي تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المصريين بالمقام الأول وفق أعلى المعايير العالمية، خاصةً مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للجراحات الحرجة، ووصولاً إلى تطبيق التأمين الصحي الشامل على مستوى كافة المحافظات.
 
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