وأشار زيلينسكي - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجماعي "تويتر" - إلى انه أجري محادثات، وصفها بـ"المثمرة" مع رئيس الوزراء الأسترالي، موضحا أنه أطلعه على الوضع المتعلق بالضربات الصاروخية الروسية.

وأضاف: "أكدنا أهمية المساعدة الأمنية الأسترالية ودعونا إلى تعزيزها.. فالعالم الحر متحد في دعم أوكرانيا".

وفي سياق ذى صلة، أكد وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي أن بلاده ليس لديها خطط لسحب دبلوماسييها من أوكرانيا، وستواصل بعثتها الدبلوماسية في كييف أعمالها.

وأضاف ليبافسكي، في بيان نقله راديو "براغ الدولي"، أن السفارة التشيكية في كييف لا تزال مفتوحة، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل حمايتها، وأن الإجراءات الأمنية المتخذة يتم تنسيقها مع المسئولين الأوكرانيين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أمس أن قوات بلاده نفذت ضربات مكثفة بأسلحة دقيقة وصواريخ طويلة المدى على البنية التحتية في العاصمة الأوكرانية كييف، فضلا عن عدة مدن أخرى مثل: (لفيف، ودنيبرو، وترنوبل، وخاركيف، وزابوريجيا).