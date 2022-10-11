الخارجية الروسية: موسكو سترد على الفور إذا أغلقت فنلندا قنصليتها في توركو

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن روسيا سترد على الفور إذا أغلقت فنلندا القنصلية العامة الروسية في مدينة توركو.

وقالت المتحدثة -تعليقًا على مطالب عمدة توركو بإغلاق البعثة الدبلوماسية الروسية في المدينة- إن "مثل هذه التصريحات هي محاولة جديدة من جانب السياسيين الفنلنديين الذين يعانون من الروسوفوبيا (رهاب الروس) لكسب شعبية رخيصة من خلال إثارة خطوة مواجهة أخرى ضد روسيا، مع إمكانية التنبؤ بعواقب ذلك تمامًا".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

يُشار إلى أن فنلندا قررت إغلاق حدودها أمام السياح الروس اعتبارا من 30 سبتمبر الماضي، بعدما أقدم عدد كبير من المواطنين على مغادرة روسيا عقب صدور قرار بالتعبئة العسكرية.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة متورطة بالفعل منذ فترة طويلة في الصراع القائم في أوكرانيا وتسليح النظام في كييف.

وقال الوزير الروسي -في تصريحات إعلامية أوردتها وكالة أنباء"تاس" الروسية- "كما أرى فإن الأمريكيين بحكم الواقع يشاركون في هذه الحرب منذ فترة طويلة. إنهم لا يكتفون بتسليح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظامه فحسب، بل أنهم يقدمون بيانات استخباراتية عبر الأقمار الصناعية"، تعليقًا منه على وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن في محادثة مع زيلينسكي بمواصلة دعم كييف بالمعدات العسكرية، بما فيها أنظمة الدفاع الجوي.