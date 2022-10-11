الخارجية الروسية: السبيل أمام الغرب لتجاوز أزمته الاقتصادية هو رفع العقوبات

وكالات

أكدت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن السبيل أمام الغرب للخروج من أزمته الاقتصادية تتلخص في رفع العقوبات المفروضة على مورّدي الطاقة بمن فيهم روسيا.

وأضافت، بحسب موقع "روسيا اليوم"، أن هذه العقوبات غير شرعية ولا تستند إلى المعايير القانونية الدولية وأن على الغرب رفعها على الفور والشروع بتطبيق سياسة الاقتصاد الحر وسيرى المفعول السريع لهذه الوصفة السحرية والفعالة للخروج من الأزمة.

وأكدت أن سوق النفط العالمي يواجه اليوم تحديات كبيرة بسبب هذه العقوبات التي تسببت في تدهور الاقتصاد الدولي وأن واشنطن والغرب على الرغم من ذلك يمارسون الضغط على منظمة "أوبيك +" للعدول عن قرارها بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا.