الجيزة: نستهدف تطعيم 1.7 مليون طفل ضد شلل الأطفال من خلال 3935 فرقة

كتبت – مرام محمد

أكدت محافظة الجيزة ، أن المحافظة تستهدف تطعيم 1.7 مليون طفل من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض المحافظة ضد مرض شلل الأطفال، من سن يوم وحتى 5 سنوات، من خلال 3935 فرقة ثابتة ومتحركة، وذلك في إطار الخطة القومية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وأشارت إلى جاهزية كافة الوحدات والمراكز الصحية والفرق الطبية للحملة، واتخاذ كل الاستعدادات لإنجاح الحملة، وذلك من خلال الفرق الطبية الثابتة (فى مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية والميادين الكبرى وبجوار المساجد والكنائس والنوادى وفى الأسواق ومحطات القطارات ومترو الأنفاق ومواقف السيارات والحدائق العامة) وكذلك الفرق المتحركة (من منزل لمنزل ومن شقة لشقة بواسطة فرق مدربة وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان)؛ لضمان الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين من الحملة التي تستمر حتى 13 أكتوبر الجاري.

وتواصل الحملة أعمالها لليوم الثالث على التوالي بمحافظتي القاهرة والجيزة، والتي انطلقت يوم الأحد الماضي وتستمر حتى الخميس المقبل، فى إطار الحرص على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، وحفاظا على مصر خالية من المرض، حيث أكدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، خلال تفقدها لمركز الرعاية الصحية الأولية لطب الأسرة بميت عقبة بحى العجوزة، على انتظام سير حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال وجاهزية كافة الوحدات والمراكز الصحية والفرق الطبية للحملة.

وأوضحت أن التطعيم في الريف سيجرى من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، أما المدن يتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة في المراكز الصحية وبجوار المساجد والكنائس والنوادى والأسواق ومحطات القطارات ومترو الأنفاق ومواقف السيارات والحدائق العامة، مؤكدة على المتابعة الدورية لأعمال الحملة لضمان الوصول للمستهدفين.