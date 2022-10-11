التعليم تشدد على المدارس الخاصة الالتزام بتقسيط مصروفات الطلاب لـ4 دفعات

كتب محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، المدارس الخاصة بضرورة تقسيط مصروفات الطلاب على 4 دفعات توزع على العام الدراسى الحالى، مشددة على أهمية الالتزام بتعليمات الوزارة لعدم تطبيق العقوبات التى حددها القانون والتى تبدأ بإنذار المدرسة وصولا إلى وضع المنشأة تحت إشراف الوزارة، كما طالبت أولياء الأمور بتقديم شكاوى ضد أى مدرسة ترفض الالتزام بتقسيط مصروفات العام الدراسى الجديد.

وانطلق صباح السبت 1 أكتوبر الجارى، العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة فى عدة محافظات بينما انتظم العام الدراسى الجديد الأحد 2 أكتوبر فى جميع المدارس، كما انتظمت الدراسة 18 سبتمبر الماضى بالمدارس الدولية.

وكانت المديريات التعليمية، وجهت المدارس بضرورة تفعيل حصص المشاهدة فى الفصول بين الطلاب فى المواد الدراسية المختلفة، و دمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي من خلال تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال القنوات التعليمية في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر)، مما سيساهم بشكل فعال في توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم.