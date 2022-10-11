التصريح بدفن جثة مبيض محارة سقط من أعلى سقالة خشبية فى سوهاج

لقى مبيض محارة يبلغ من العمر 40 سنة مصرعه على إثر سقوطه من أعلى سقاله خشبية أثناء العمل بالطابق الخامس بعمارة سكنية تحت الإنشاء بدائرة قسم أول سوهاج تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج التعليمى تحت تصرف النيابة العامة والتى صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم أول سوهاج يفيد بوفاة مبيض محارة عقب سقوطه من أعلى سقاله أثناء العمل بإحدى العمارات بدائرة القسم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية والعقيد أسامة طنطاوى مفتش مباحث قسم أول سوهاج والرائد إسلام عججاج رئيس مباحث القسم بوصول المدعو محمود ح ه ع 40 سنة مبيض محاره ويقيم دائرة مركز سوهاج " جثة هامدة " إدعاء سقوط من علو.

وبسؤال شقيق المتوفى أحمد ح ه ع 36 سنة مبيض محارة ويقيم بذات الناحية، وسيد خ م م 43 سنة مبيض محارة ويقيم دائرة مركز سوهاج شاهد واقعة بأنه أثناء قيام المذكور بالعمل أعلى سقالة خشبية بالطابق الخامس بعمارة سكنية تحت الإنشاء دائرة القسم اختل توازنه وسقط أرضًا مما نتج عنه وفاته ونفى الأول الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت لتحقيق وصرحت بدفن الجثة.