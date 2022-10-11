البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا يمكن أن تؤكد تحرك قوات روسية تجاه بيلاروسيا

كتب أحمد عرفة

قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تؤكد وجود تحرك لقوات روسية تجاه بيلاروسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، تعهدت مجموعة الدول الصناعية السبع، اليوم الثلاثاء، بدعم أوكرانيا "مهما استغرق الأمر من وقت"، وذلك في أعقاب هجمات صاروخية روسية على مناطق أوكرانية.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أن زعماء الدول التقوا عبر الإنترنت مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، وأنهم تعهدوا بتقديم دعم مالي وإنساني وعسكري ودبلوماسي وقانوني لأوكرانيا.

وتابعت أن محادثات اليوم تأتي في أعقاب تجدد الهجمات الجوية الروسية على أوكرانيا، مشيرة إلى أن القصف استهدف 20 مدينة وأدى إلى مقتل 19 شخصا على الأقل وإصابة مائة آخرين.