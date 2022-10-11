اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 12:32 ص
أكرم القصاص
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البحرين تدين هجومًا إرهابيًا استهدف ثكنات للجيش في جيبوتي

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 12:02 ص
البحرين تدين هجومًا إرهابيًا استهدف ثكنات للجيش في جيبوتي البحرين - أرشيفية
أ ش أ

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أدانت وزارة الخارجية البحرينية واستنكرت بشدة الهجوم الإرهابي، الذي استهدف ثكنات للجيش في منطقة جارابتيسان بجمهورية جيبوتي، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الجيبوتي، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.


وأكدت الخارجية البحرينية - في بيان، أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" - وقوف المملكة ودعمها الكامل لجمهورية جيبوتي في جهودها للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، مشددة على موقفها الثابت الرافض لكافة صور وأشكال التطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه ومبرراته.


البحرين

جيبوتى

الهجوم على جيش جيبوتى

الإرهاب فى جيبوتى



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