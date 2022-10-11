الإعدام شنقا للمتهم بقتل شخص وإصابة 4 لرفضهم تزويجه ابنتهم بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، منذ قليل، حكمها بالإعدام شنقًا، للمتهم بقتل وإصابة 4 أشخاص من بينهم جار المجنى عليهم الذى تدخل للدفاع عنهم بعد الاستغاثة به، وتبين قيام المتهم بارتكاب جريمته لرفض المجنى عليهم زواجه من ابنتهم لسوء سلوكه بقرية تابعة لمركز أبوكبير، صدر الحكم بعد بعد ورود الدعوى من فضيلة مفتى الديار المصرية.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين إبراهيم عمار وحازم بشير، وسكرتارية سامي سمير وتامر عبد العظيم.

تعود أحداث القضية رقم 10080 لسنة 2022 جنايات أبو كبير والمقيدة برقم 787 لسنة 2022 کلي شمال الزقازيق، ليوم 1 مايو الماضي، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم محمود ج ع ك، 20 سنة، صاحب محل ملابس، مقيم في قرية منشية رضوان التابعة لمركز أبو كبير، تهم قتل المجني عليه خالد صلاح أحمد الليثي، عمدًا مع سبق الإصرار، مستخدمًا سلاحًا ناريًا (بندقية خرطوش) وذلك لملاحقة المجني عليه له فأمره بعدم تتبعه فلم يذعن لأمره فاطلق عيار ناري صوبه فأرداه قتيلًا، والشروع في قتل المجني عليها ورد إسماعيل محمد إبراهيم، عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع كذلك في قتل المجني عليهم: محمد نبيل عبدالرحمن (طفل) ويوسف عبدالرحمن حنفي علي ومحمد خليل إبراهيم خليل، عمدا مع سبق الإصرار.

وتبين من التحريات أن المتهم قد أقدم على جرائمه المتهم فيها لرفض المجني عليها زواجه من ابنتها رحاب عبدالرحمن إبراهيم محمد، 19 سنة، فعقد العزم على قتلهم لذلك السبب، وعلى إثر ذلك قتل جارهم لتدخله للدفاع عنهم وشرع في قتل والدة الفتاة التي يريد الزواج منها، وكذلك شرع في قتلها فيما تم ضبط المتهم وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.