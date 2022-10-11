الأمم المتحدة تدعو الجهات العراقية الفاعلة إلى الانخراط فى حوار دون شروط

كتبت : هند المغربي

دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الجهات الفاعلة كافة إلى الانخراط في حوارٍ دون شروط مسبقة، والاتفاق بشكلٍ جماعي على النتائج الرئيسية من خلال تقديم تنازلات تعيد التأكيد على هدفها المعلن ألا وهو تلبية احتياجات الشعب العراقي، وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وفاعلة.

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت البعثة الأممية أن وقت العمل قد حان الآن، بعد مرور عام على انتخابات أُجريت بصعوبة بالغة، وأشارت إلى أن العراقيين توجّهوا قبل عام إلى صناديق الاقتراع على أمل رسم مستقبل جديد لبلدهم.

وأكدت البعثة أنه ليس لدى العراق الكثير من الوقت، فالأزمة التي طال أمدها تنذر بمزيد من عدم الاستقرار، والأحداث الأخيرة دليلٌ على ذلك، وتهدد أيضا سُبُل عيش المواطنين وعليه، يمثل إقرار ميزانية 2023 قبل نهاية العام أمرا ملحا.

وأشارت (يونامي) إلى الجهود الدؤوبة التي بُذلت في الأسابيع والأشهر الماضية لجميع الجهات الفاعلة للشروع في طريقٍ نحو الاستقرار السياسي، ولكن دون جدوى، مشددة على أن الوقت قد حان الآن بأن تتحمل الطبقة السياسية المسؤولية ومطابقة الأقوال مع الأفعال.

كانت الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق، "جنين هينيس- بلاسخارت" قد جددت دعوتها للقادة العراقيين إلى أهمية الشروع في مسار نحو تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد، كي يبعدوا البلاد عن حافة الهاوية.