اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 11:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة تحذر من تزايد الإصابات الجديدة بالإيدز فى عدد من الدول

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 11:37 ص
الأمم المتحدة تحذر من تزايد الإصابات الجديدة بالإيدز فى عدد من الدول الإيدز - أرشيفية
كتبت : هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر برنامج الأمم المتحدة المعنى بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) من تزايد الإصابات الجديدة بهذا المرض فى عدد من الدول والمدن والمناطق فى جميع أنحاء العالم.

ووفقا لبيان صادر عن الأمم المتحدة، فقد شهد عام 2021 تسجيل 1.5 مليون حالة إصابة جديدة بفيروس الإيدز، وهو ما يمثل زيادة بواقع مليون حالة إصابة على المستوى المستهدف فى عام 2020 والبالغ 500 حالة إصابة.

وأشار البيان إلى أن الدول الـ28 التى شهدت تسجيل ثلاثة أرباع جميع الإصابات الجديدة فى أنحاء العالم ضمن التحالف العالمى للوقاية من الإيدز، ويتزامن ذلك مع ما أظهره أحدث تقرير لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعنى بالإيدز، من أن الإصابات الجديدة بالفيروس انخفضت بنسبة 3.6% فقط بين عامين 2020 و2021 سنويا منذ عام 2016.

 

 


الامم المتحدة

الايدز

نقص المناعة

التحالف العالمى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة