افتتاح متحف قسم علم الحشرات والحيوان التطبيقى بزراعة الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

افتتح الدكتور محمد بهى الدين محمد، عميد كلية الزراعة الشاطبى بجامعة الإسكندرية، متحف قسم علم الحشرات والحيوان التطبيقي بعد إجراء التجديد وإعادة التأهيل للمتحف ليواكب ذلك افتتاح "المنتدى الأول لدارسى الحشرات بجمهورية مصر العربية" واستقبال زوار الكلية، وذلك بحضور وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

وقامت ادارة كلية كلية الزراعة الشاطبى بجامعة الإسكندرية، وأعضاء هيئة التدريس بعمل جولة بالمتحف واستعراض مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحشرات والحيوانات المختلفة بطريقة علمية وجمالية وفنية شيقة.

وأشاد عميد الكلية بالمجهود المبذول لاعادة تجديد وتأهيل متحف القسم ليبدو بهذه الصورة المشرفة، وتقدم بالشكر للدكتور عبير جاد رئيس مجلس القسم واللجنة التى قامت بذلك من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم لما قدموه لإعاده احياء المتحف.