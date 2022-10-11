اعترافات الطالب المتهم بضرب زميلته فى الغربية: "وبختنى لمعاكستها فضربتها"

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

"وبختني لمعاكستها فضربتها"، بهذه الكلمات اعترف طالب بصفع زميلته بمحيط مدرسة في الغربية، بعدما عاكسها فوبخته فضربها، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى" فيس بوك"، متضمناً قيام أحد الطلاب بصفع طالبة أثناء تواجدهما أمام مقر إحدى المدارس بمحافظة الغربية.

بالفحص بالتنسيق مع مسئولى الجهات المعنية، تبين قيام (طالب بالمدرسة المشار إليها)، بالتعدى على زميلته (طالبة بذات بالمدرسة) بالصفع أمام مقر المدرسة من الخارج، وذلك على إثر قيامها بتوبيخه لمعاكستها أثناء تواجدها أمام مقر المدرسة.

كما تبين ورود بلاغ لشرطة النجدة، بوجود مشاجرة أمام مقر المدرسة، وبالفحص تبين اضطلاع إدارة المدرسة باصطحاب الأطراف لداخلها ورفض أهلية الطالبة إتخاذ الإجراءات القانونية وتم الصلح والتراضى بين الطرفين .