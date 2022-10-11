ارتفاع عدد المصابين فى حادث انقلاب سيارة بسوهاج لــ14 مصابا.. صور

سوهاج محمود مقبول

ارتفع عدد المصابين بحادث انقلاب سيارة 2 كابينه على الطريق الزراعى الشرقى بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج إلى 14 مصابا بعد 6 مصابين بمعرفة الأهالى إلى مستشفى جرجا العام لتلقى العلاج.



كان الطريق الزراعى الشرقى سوهاج نجع حمادى شهد قبل قليل أمام قرية الشيخ شاهين التابعة لقرية أولاد يحى بحرى انقلاب سيارة 2 كابينه على الطريق نتج عن لحادث إصابة 8 أشخاص من مستقلى السيارة جميعهم من قرية البلابيش تم نقل مصابين للمستشفى الجامعى و6 لمستشفى جرجا العام.



كانت الأجهزة الأمنية مديرية أمن سوهاج قد تلقت بلاغا قبل قليل من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة نقل 2 كابينه على الطريق الزراعى الشرقى ووجود مصابين تم الدفع بقوات إدارة المرور لمكان الحادث وتم رفع أثار الحادث على الطريق عقب توقفه جزئيا.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد أحمد فريد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم المزمل نافع رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام بوقوع حادث انقلاب سيارة ٢ كابينة تحمل لوحة معدنية ه ى ب 3125 نتيجة اختلال عجلة القيادة على الطريق السريع سوهاج نجع حمادى امام قرية الشيخ شاهين التابعة لقرية اولاد يحى بحرى.



نتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص من بينهم محمد عبد المنعم شمخ سنة بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم اشتباه كسر بالزراع الأيسر عبد القادر فارس النسر سنة بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم واشتباه كسر بالزراع الأيسر، ومحمود عبد العزيز سنة باشتباه كسر بالكتف الأيسر، وعلاء حشمت حسان 19 بحالة اختناق، ومحمد ثابت 19 بحالة اختناق، ولطفى أحمد حمدى 33 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وحمد لطفى أحمد 18سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد محمود عطية الله 29سنة بسحجات وكدمات تم نقل مصابين إلى مستشفى الجامعى.



كما تم نقل و6 مصابين لمستشفى جرجا العام هم إسلام حمدى سالم 13 سنة باشتباه كسر فى العمود الفقرى، ووائل عزت عصر 16 سنة باشتباه كسر فى العمود الفقرى، وحسام حسن على 15 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد عبده القط 16 سنة بكسر فى الفخذ الأيمن، ومحمد عبد المنعم رزق 14 سنة باشتباه كسر فى الفقرات، وأشرف أبو زيد غلاب 32 سنة باشتباه ما بعد الإرتجاج



وانتقل محمد السيد عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام وتم الدفع بقوات إدارة المرور لمكان الحادث وتم رفع أثاره وتمت إعادة حركة السير على الطريق وجار تحرير المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.







السيارة 2 كابينه محل الحادث (1)



السيارة 2 كابينه محل الحادث (2)



السيارة بعد إنقلابها



السيارة على جانب الطريق (1)



السيارة على جانب الطريق (2)



