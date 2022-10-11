احتفالية بمرور 200 عام على فك رموز اللغة المصرية القديمة بغلاف مجلة الكرازة

كتب: محمد الأحمدى

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عددها الأحدث من المجلة الرسمية الكرازة والتى حملت صورة غلاف لقداسة البابا تواضروس الثانى خلال احتفالية قسم اللغة القبطية بمعهد الدراسات القبطية، بمناسبة مرور مئتي سنة على فك رموز اللغة المصرية القديمة والتى أقيمت أواخر الشهر الماضى.

ويحتوى العدد أيضًا على تغطية متنوعة للعديد من الاحتفالات والمناسبات التى شارك فيها قداسة البابا تواضروس الثانى خلال الأيام الماضية منها إطلاق الكنيسة لمشروع "بنت الملك" والذى يقام بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى،وتدشين الكنيسة المرقسية بالأزبكية بعد تجديدها، وكذلك تغطية احتفالية أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالذكرى ال 60 لتأسيسها، وحفل تأبين المتنيح الدكتور نصحي عبد الشهيد.

وتحتوى المجلة على عديد من المقالات والموضوعات الهامة والهادفة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.