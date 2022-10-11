اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 07:30 م
أكرم القصاص
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إندونيسيا تؤكد مشاركة بوتين وزيلنيسكى فى قمة مجموعة العشرين

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 07:00 م
إندونيسيا تؤكد مشاركة بوتين وزيلنيسكى فى قمة مجموعة العشرين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وكالات

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أكدت وزيرة الخارجية في إندونيسيا ريتنو مارسودي أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيشاركان في قمة مجموعة العشرين في بالي.
 
وبحسب موقع "روسيا اليوم"، قالت مارسودي في مؤتمر صحفي في جاكارتا، إنه "لا تزال الاستجابة لدعوتنا إيجابية حتى الآن".
 
وأفادت مارسودي بأن وزارتها "تواصل تطوير الاتصالات مع رئيسي البلدين"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "الوضع العالمي الحالي غير مستقر". وشددت على أن الحكومة الإندونيسية بذلت قصارى جهدها لكي يكون بإمكان جميع الدول المدعوة المشاركة في قمة مجموعة العشرين التي ستجري في جزيرة بالي الإندونيسية في 15-16 نوفمبر القادم.
 

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