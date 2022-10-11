إنجازات هيئة المواد النووية بوزارة الكهرباء عن الفترة من 2016 حتى 2022

كتبت رحمة رمضان

نجحت هيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيق العديد من الإنجازات، وذلك من خلال المساهمة الفاعلة فى الكثير من المشروعات القومية فيما يخص دورها الهام فى البرنامج النووى المصرى السلمى وخاصة دورة الوقود النووى.

و أعلنت وزارة الكهرباء في بيان لها اليوم، أن هيئة المواد النووية استطاعت خلال الفترة من عام 2016 و حتى الآن انجاز العديد من الخطوات الهامة فى مجال استكشاف وتعدين واستخلاص الخامات النووية والمشاركة بالمشروعات القومية واجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لاستغلال رواسب الرمال السوداء ومعادنها الاقتصادية على الساحل الشمالى بمصر والمشاركة فى تأسيس الشركة المصرية للرمال السوداء بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية بالإضافة إلى تنمية مقدرات خام الرمال السوداء من خلال الكشف عن تواجدات جديدة على ساحل البحر المتوسط وساحل البحر الأحمر والمساهمة فى تأسيس الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء لاستغلال الرمال السوداء بمنطقة غليون.

وأوضح البيان أنه تم تأسيس شراكة بين هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء لاستغلال خامات منطقة رشيد-ادكو, ناتج تكريك بحيرة المنزلة وناتج تطهير ميناء دمياط ، علاوة انشاء وحدات اعلاء القيمة المضافة للخامات وخاصة معادن الرمال السوداء وذلك لتوطين تكنولوجيا معالجة المعادن الناتجة واستخلاص مابها من عناصر اقتصادية واستراتيجية بحيث يتسنى من خلالها اقامة صناعات تكميلية متطورة على منتجات الرمال السوداء وفق التدرج التكنولوجي وعدم الاكتفاء بتصدير هذة المعادن مما يزيد من حجم الاستثمارات ومن ثم معدلات الدخل القومى و لمعالجة خام المونازيت الناتج من عمل الشركة واستخلاص العناصر الأرضية النادرة والعناصر النووية.

و شاركت الهيئة فى المشروع القومى تطهير البحيرات المصرية حيث تقدمت الهيئة بدراسات جدوى استغلال المعادن الاقتصادية بنواتج تكريك البحيرات ويتم الأن بالفعل أعمال تركيز واستغلال المعادن بمناطق بعض البحيرات ، بالإضافة إلى المشاركة فى تنمية المدن الجديدة من خلال القيام بالدراسات الجيوهندسية والجيوفيزيائية والجيوتقنية ومخرات السيول بالعديد من المدن الجديدة ومنها على سبيل المثال هضبة أسيوط؛ قنا الجديدة؛ مدينة طيبة الجديدة؛ مدينة 15 مايو الجديدة ومدينة رشيد الجديدة وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية والأجهزة الخاصة بهذة المدن.

كما شاركت الهيئة في المشروع القومي استصلاح المليون ونصف المليون فدان من خلال المسح الجيوفيزيائي الجوي للخزان الجوفي بمناطق المشروع لاستكشاف الخزان الجوفى وتحديد سمكه وعمق تواجده و اعداد وتقديم قاعدة بيانات بنتائج المسح الاستكشافى الجوى والأرضى للخزان الجوفى بمصر.

وقامت الهيئة بدراسات المسح الجوي والأرضي لاستكشاف الخزان الجوفي وتحديد صلاحية التربة بمنطقة المشروع القومي "استزراع 19 ألف فدان" بمحافظة الوادي الجديد وتقدير سعة الخزان الجوفي في المنطقة. بالاضافة الى استكشاف الخزان للمناطق الممتدة ما بين الخارجة والداخلة.

وقال البيان إنه تم تكليف الهيئة بالقيام بعملية مسح جوي مغناطيسي وتثاقلي واشعاعى لمصر بالكامل لاستكشاف الموارد التعدينية والاشعاعية والطبيعية من خزانات المياه الجوفية والمناطق المحتملة لتواجدات البترول.

وتم إنشاء مركز معالجة وتاويل بيانات المسح الجيوفيزيائي الجوى والذى يعد المركز الأول من نوعه بمصر ومنطقة الشرق الأوسط. يساهم المركز فى تقسير بيانات أعمال المسح وتحديد مناطق التمعدنات والتراكيب الجيولوجية السطحية إلى جانب تحديد أحواض الترسيب وخزانات المياه الجوفية واحتمالية تواجد البترول، وإعداد دراسات تنمية المثلث الذهبى بالإضافة إلى إعداد استراتيجية وطنية لتعظيم الاستفادة من الموارد والمقدرات الطبيعية بمنطقة المثلث الذهبي وتم تقديم الدراسات والاستراتيجية الى مجلس الوزراء.

وأشار البيان إلى أنه تم إعداد رؤية الهيئة حول تنمية منطقة حلايب–شلاتين، وبناءا على التكليفات الواردة قدمت الهيئة مقترح برنامج الاستكشاف الوطني لتواجدات الذهب والتمعدنات المصاحبة المخطط الزمني التنفيذي - .التكلفة التقديرية (مسح جوي – مسح جوي شامل – مسح جيوكيميائي) نموذج منطقة إمتياز بالصحراء الشرقية.

وتم تكليف الهيئة باعداد دراسات حول استغلال طمى بحيرة ناصر وامكانية الاستفادة من المعادن الاقتصادية والاستراتيجية برواسب طمى البحيرة، كما تم التكليف باعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية عن تعظيم أوجه الاستفادة من الملح الصخرى بمصر وتقديمها الى الجهات المعنية.

وشاركت هيئة المواد النووية فى مجموعة العمل المكلفة باعداد دراسات توطين تكنولوجيا وتصنيع الألواح الفوتوفولطية وأشباه الموصلات (الرقائق الألكترونية) بدءاً من الخام ، وإستطاعت هيئة المواد النووية إقتحام مجال تصنيع السيليكون النقى وصولاً إلى السيليكون رُتبة الخلايا الشمسية Solar-grade Si-SOGSi حيث قامت الهيئة وللمرة الأولى بتصنيع رقيقة الكترونية بدءاً من خام الكوارتز النقى.

كما شاركت الهيئة في اعداد استراتيجية تنمية شبه جزيرة سيناء (استراتيجية سلام) وتم تقديم ملف يتضمن دراسات فنية واقتصادية لعدد أربعة مشروعات قومية، ووضع الاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.

وحققت هيئة المواد النووية انجازات استراتيجية كالاتى :

· إعداد استراتيجية وطنية ذات أُطر تنفيذية زمنية لاستكشاف وتعدين الخامات النووية والعناصر الاقتصادية المصاحبة والبدء الفعلى فى مرحلة تقييم الخامات.

· إنشاء وحدات تكنولوجية لمعالجة الخامات النووية والعناصر الاقتصادية.

· تقييم واستخلاص أكسيد البريليوم كأحد العناصر النووية الهامة في دورة المفاعل النووي.

· إنشاء وحدة فصل العناصر الاقتصادية النادرة المصاحبة للخامات المشعة.

· نجاح الهيئة فى استخلاص العناصر الأرضية النادرة وبعض العناصر الهامة مثل الليثيوم ذات المردود التكنولوجى والصناعى الهام.

· انشاء الشعبة الهندسية لاختبار مواد المفاعلات والتعاون مع هيئة المحطات النووية.

· اعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية عن تواجدات واحتياطيات واستخلاص العناصر الأرضية النادرة بمصر وتقديمها الى الجهات المعنية.

- وفى اطار المشاركة المجتمعية تحرص الهيئة دائما على التعاون مع الجامعات المختلفة فى مجالات تأهيل واعداد شباب الجامعات حيث شاركت الهيئة فى الأنشطة الأتية:

· مشاركة الهيئة في اعداد مناهج مدرسة الضبعة الفنية للتكنولوجيا النووية وتدريس جانب من هذة المناهج.

· مشاركة الهيئة فى البرنامج التدريبي لإعداد وتأهيل كوادر معلمى مدرسة الضبعة الفنية للتكنولوجيا النووية بالاضافة الى التدريب العملى لطلبة المدرسة.

· استقبال الهيئة الى مايزيد عن 7000 طالب على مدار الفترة من 2015 حتى 2022 من الجامعات المصرية المختلفة (الحكومية والخاصة والأهلية) في تخصصات متعددة وانجاز العديد من برامج التدريب والتأهيل المتخصصة.

· انشاء مركز دراسات التعدين والخدمات التكنولوجية لتاهيل ورفع كفاءة الخريجين بما يتناسب وسوق العمل.

· المشاركة فى مشروعات التحالف القومى مع العديد من المؤسسات الوطنية تحت رعاية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

· ابرام بروتوكولات وبرامج تعاون مع العديد من المؤسسات العلمية والبحثية بمصر.

· انشاء واعتماد مركز تدريب بالهيئة لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية.

وحول انجازات البنية التحتية حققت هيئة المواد النووية الاتى :

-قامت الهيئة خلال هذة الفترة بتطوير البنية التحتية من المنشات الادارية والتقنية وانشاء العديد من المعامل والوحدات التكنولوجية الخاصة بالأنشطة النووية الحقلية والمعملية وكذلك تطوير المراكز الحقلية لتتوائم مع التوسع والتطور الذى تشهده أنشطة ومشروعات الهيئة الحقلية والتكنولوجية والتى تساهم فى تعظيم دور الهيئة فى البرنامج النووى السلمى لمصر وكذلك المشاركة فى أوجه التنمية المستدامة.

- التعاون الاقليمى والدولى

-حرصت الهيئة على تعظيم دورها فى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذى أدى بدوره الى زيادة عدد المشروعات الفنية الممولة وكذلك ورش العمل والدورات التدريبية التى نظمتها الهيئة بالمشاركة مع الوكالة والتى وصلت فى هذة الفترة الى عدد ستة دورات تدريبية.

- تأهيل كوادر الهيئة البشرية

يتكون الهيكل التنظيمى للهيئة من أربعة قطاعات علمية هى قطاع الاستكشاف وقطاع البحوث وقطاع الانتاج وقطاع العقود بالاضافة الى القطاع الادارى الخاص بالشئون المالية والادارية للهيئة. تضم الهيئة ثمانية مراكز حقلية موزعة على عدد من محافظات مصر والتى تعتبر دار امداد وتموين لمشروعات الهيئة الحقلية ووحداتها التكنولوجية المنتشرة بصحارى مصر. تحرص الهيئة على اعداد وتأهيل كوادرها البشرية فى مجالات استكشاف وتعدين واستخلاص الخامات النووية والعناصر الاقتصادية المصاجبة وذلك من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات الدولية وبرامج التدريب والمنح الدراسية مع كبريات الجامعات العالمية والمعاهد النووية المتخصصة بالاضافة الى الاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر الادارية بالهيئة عن طريق الدورات المتخصصة.