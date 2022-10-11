اليوم السابع
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إلغاء كلمة المتقاعدين خوفا على نفسية كبار السن فى إطار إرشادات اللغة الشاملة

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 01:53 م
إلغاء كلمة المتقاعدين خوفا على نفسية كبار السن فى إطار إرشادات اللغة الشاملة جامعة مانشستر
كتبت شيماء عبد المنعم

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طُلب من موظفى الجامعات والكليات التوقف عن تسمية كبار السن بـ "OAPs" أو "المتقاعدين" خوفًا على نفسيتهم وحسب ما نشر موقع الديلى ميل أمر المسئولون فى المؤسسات بما فى ذلك جامعة مانشستر الموظفين بالاتصال بـ "الأفراد الناضجين" الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا أو "كبار السن" دون قول كلمة المتقاعدين.

جامعة مانشستر
جامعة مانشستر

 

يأتى الطلب كجزء من أحدث مجموعة من "اللغة الشاملة" التى تم طرحها فى المؤسسات التعليمية والتى تحذر الأشخاص أيضًا من استخدام مصطلحات مثل "السكري" أو "المكفوفين".

 

بدلاً من ذلك، يجب عليهم استخدام "الأشخاص المصابين بمرض السكرى" أو "الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية".

 

اعتمدت العشرات من الجامعات والمدارس إرشادات لغة شاملة ليتبعها الطلاب والموظفون.

 

فى جامعة مانشستر ، يعد العمر جزءًا من دليل اللغة الشامل الخاص بها، وتقول الجامعة: "لا تُدرج العمر إلا إذا كان ذا صلة، على سبيل المثال، مع المبادرات المتاحة فقط لفئة عمرية معينة".

 

لا تستخدم العمر كوسيلة لوصف فرد أو مجموعة حيث لا يكون ذلك مناسبا، مثل "القوى العاملة الناضجة "أو" الفريق الشاب والنابض بالحياة ".

 

واضافت الجامعة "نحن نتجنب بنشاط مصطلحات العمر مثل" كبار السن "أو" المتقاعدين "أو" الشباب "، وبدلاً من ذلك نستخدم مصطلحات موضوعية.. تقول أنه يجب على الطلاب استخدام مصطلحات مثل الأطفال والمراهقين والشباب والبالغين وكبار السن ومصطلحات مثل أكثر من 65 عامًا فى كلية ميلتون كينز ، لا نشجع مثل هذه المصطلحات".


ارشادات اللغة الشاملة

كبار السن

المتقاعدين



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