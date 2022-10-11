اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 03:36 م
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إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمنطقة الهرم

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 03:22 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمنطقة الهرم انقلاب سيارة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلي الطريق السياحي اتجاه الهرم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي الطريق السياحي اتجاه الهرم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.
 
وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلي مستشفي الهرم لتلقي العلاج اللازم.
 
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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