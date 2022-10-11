اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 05:08 م
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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالشيخ زايد

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 03:37 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالشيخ زايد إسعاف -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة سوزوكى وملاكى بشارع النزهة اتجاه ميدان لبنان بمدينة الشيخ زايد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى، ووجود مصابين بشارع النزهة اتجاه ميدان لبنان بمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة سوزوكى بأخرى ملاكى نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص جرى نقل المصابين إلى مستشفي الشيخ زايد التخصصى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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