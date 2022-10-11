اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 09:29 ص
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إصابة 3 أشخاص فى انقلاب تروسيكل بالمنيا

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 09:01 ص
إصابة 3 أشخاص فى انقلاب تروسيكل بالمنيا انقلاب تروسيكل - ارشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أصيب 3 أشخاص، إثر انقلاب تروسيكل، بقرية قلندول التابعة لمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج، وأفادت التحريات الأولية أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة.
 
تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مامور مركز شرطة ملوي، بإنقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية بطريق قرية قلندول، وإصابة 3 أشخاص.
 
بانتقال سيارات فرع هيئة الإسعاف والفحص تبين أن المصابين هم: "أم هاشم حسن" 25 عاما، "محمد خليفة" 40 عاما، ومصاب ثالث تصادف مروره وقت الحادث، وجميعهم يقيمون بقرية قلندول، وتراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات بأنحاء الجسم واشتباه ما بعد الإتجاج، وتم نقلهم إلي المستشفي العام بمدينة ملوي لتلقي العلاج.
 
تم التحفظ علي التروسيكل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأفادت التحريات الأولية لأجهزة الأمن وإدارة المرور مركز ملوي وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة ورعونة السائق.
 

ادارة المرور

مديرية الامن

انقلاب سيارة

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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