إصابة عاملين سقطا من أعلى سقالة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

استقبل مستشفى بلبيس المركزي فى محافظة الشرقية عاملين اثنين، أحدهما مصاب إصابات بالغة والآخر مصاب بكدمات وجروح فى أنحاء متفرقة بالجسد، إثر سقوطهما من أعلى سقالة بناحية مدخل كفر أيوب على نطاق ودائرة مركز شرطة بلبيس.



وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول عاملين اثنين مصابين بكسور وإصابات بالغة في أنحاء متفرقة بالجسد إدعاء السقوط من علو.



بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وصول كلٍ من: بكر السيد حسن منصور، 49 سنة، مقيم بدائرة مركز بلبيس، مصاب بكسر في الحوض واشتباه نزيف بالبطن، ومحمد عبدالوهاب شحاتة، 40 سنة، مقيم في قرية حفنا التابعة لمركز بلبيس، مصاب بنزيف بالمخ والبطن وحالته حرجة، فيما تم تقديم الإسعافات الطبية لهما وتحويل الثاني إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لخطورة حالته.



وتبين حدوث إصابة المصابين أثناء عملهما، إذ سقطا من أعلى سقالة في الطابق الخامس بأحد العقارات في قرية كفر أيوب بدائرة مركز بلبيس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم في مركز بلبيس، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

